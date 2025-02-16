Вооруженные силы РФ ударили по группе боевиков ВСУ в районе города Сумы. Они двигались со стороны границы с Россией, сообщил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев уточнил, что атака на украинских военных произошла в лесу в районе Сум.

«В сумском районе „прилет“, скорые буксуют, говорят, что накрыли небольшую группу», — отметил он.

На прошлой неделе подпольщик сообщил, что российские военнослужащие расстреляли из миномета диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Украинских военных обнаружили в селе Братеница в Сумской области на границе с Россией.

До этого бойцы группировки «Север» засекли группу украинских боевиков, готовившихся проникнуть в село Николаево-Дарьино. Во время обстрела ликвидировали трех человек. Еще четверо сдались в плен добровольно.