Российские бойцы взяли под контроль элеватор в Курахове

Подразделения ВС РФ взяли под контроль элеватор в Курахове, сейчас активные бои за освобождение города продолжаются. Об этом в беседе с РИА «Новости»рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши ребята взяли элеватор, плюс в самом центре идут боевые действия. Продвижение нашей армии достаточно ощутимое. Освобождение города идет целыми кварталами», — подчеркнул собеседник агентства.
Помимо этого, по данным Рогова, есть продвижение вперед южнее Курахова — там российские бойцы освободили и взяв под контроль около шести квадратных километров в районе сел Ильинка, Антоновка и Дальнее.
«Идет активная зачистка южного кармана на Кураховском направлении», — сказал Рогов.
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