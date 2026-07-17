Российские военные приступили к разминированию западного берега реки Олешня

Украинские боевики заминировали весь западный берег реки Олешня у Иволжанского Сумской области. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В прибрежной зоне реки Олешня украинские боевики буквально все засыпали боеприпасами, то есть они весь западный берег реки Олешня заминировали. Наши военнослужащие уже проводят частичное разминирование», — сказал он.

Марочко добавил, что российские подразделения уже вплотную подошли к реке Олешня, продвигаясь у населенного пункта Иволжанское. Бойцы ВС России расширили зону контроля с запада и востока от поселка.

Ранее Марочко рассказал, что российские военные сформировали плацдарм в районе Иволжанского и, продвигаясь в западном направлении от поселка, начали перерезать логистику украинских войск.