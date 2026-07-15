ВС России расширили зону контроля у Иволжанского

Российские военные продолжили успешное продвижение в районе Писаревки и Иволжанского в Сумской области. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил в беседе с ТАСС .

«В основном мы сформировали неплохой плацдарм в районе населенного пункта Иволжанское, который находится юго-восточнее Писаревки. Также мы продвигаемся в западном направлении от Иволжанского, перерезая логистику противника», — сказал он.

Марочко отметил, что российские подразделения вышли к восточной окраине Писаревки. Ранее российские военнослужащие начали вытеснять украинские формирования из населенного пункта и проводили зачистку прилегающей территории.

Одновременно российские подразделения расширили зону контроля у Иволжанского, продвигаясь в нескольких направлениях. О взятии населенного пункта под контроль Министерство обороны России сообщило в конце июня.

Ранее старший офицер батареи с позывным Кадет сообщил, что ВС России за неделю уничтожили в Сумской области 10 пунктов управления украинскими беспилотниками.