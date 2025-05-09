МО: бойцы ВС РФ поздравили ветеранов с 80-летием Победы в Курской области

Российские морпехи поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в курском приграничье, с 80-летием Победы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

Военнослужащие 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск «Север» в Беловском районе посетили ветеранов ВОВ, тружеников тыла и детей войны.

«Мы подарили им небольшие знаки внимания: цветы, подарки, теплые слова и пожелания. От себя пообещали нести Знамя Победы дальше», — рассказал замкомандира взвода с позывным Тень.

В оборонном ведомстве уточнили, что морпехи продолжили выполнять боевые задачи в зоне СВО, поставленные перед ними.

Ранее космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили россиян с Днем Победы со станции МКС. RT передал, что российское постпредство при ООН в Нью-Йорке присоединилось к акции «Окна Победы». Дипломаты зажгли свет в 80 окнах жилого дома.