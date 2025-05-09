Россиян поздравили с Днем Победы из космоса

День Победы отпраздновали на МКС. Космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков запустили акцию «Георгиевская ленточка» и поздравили россиян. Их обращение опубликовала пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Космонавты надели белые рубашки-поло с эмблемой праздника и растянули Знамя Победы. Рыжиков назвал святой обязанностью россиян сохранить память о подвиге предков, ведь за 80 лет после окончания Великой Отечественной войны почти не осталось ее свидетелей.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма. Преклоняем головы перед теми, кто помог остановить врага и не вернулся с полей сражений», — сказал Песков.

Ветеранов с Днем Победы поздравили участники СВО, сообщил RT. Командир взвода огневой поддержки ВС России Евгений вручил 107-летнему Степану Андреевичу подарки и медаль.

Ранее в Коломне ветерану Владимиру Филиппову присвоили звание «Почетный гражданин».