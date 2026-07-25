Российские военные поразили объекты топливной и портовой инфраструктуры ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса, а также транспортной и портовой инфраструктуре, которые используют Вооруженные силы Украины. Об этом сообщило Минобороны.
Поражение наносили оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под удары попали логистические центры, цеха производства и места хранения беспилотников большой дальности, объекты энергетики, транспорта и портов.
Также поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах.
Ранее Минобороны заявило об уничтожении двух автозаправочных станций в Черниговской и Харьковской областях при помощи беспилотников «Герань-4 Сикер». Как отметили в ведомстве, ВСУ использовали АЗС в своих интересах.
Также минувшей ночью ВС России атаковали порты Николаева, Одессы и Измаила.