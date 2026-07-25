«Герань» уничтожила две АЗС ВСУ в Черниговской и Харьковской областях

Российские военные с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили две автозаправочные станции в Черниговской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны .

Украинские военные активно использовали эти АЗС для заправки автомобильной техники. В ведомстве уточнили, что удар по станции в районе населенного пункта Мена наносил дрон в режиме самонаведения.

«На кадрах объективного контроля зафиксировано объемное возгорание», — добавили в Минобороны.

Вторую АЗС поразили в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области.

Также минувшей ночью бойцы ВС России нанесли удары по портам Николаева, Одессы и Измаила, которые украинские военные использовали в своих интересах.

Накануне в Минобороны заявили, что за прошедшую неделю российская армия нанесла 18 групповых ударов и один массированный по целям ВСУ.