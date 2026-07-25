МО: ночью ВС России ударили по портам Николаева, Одессы и Измаила

Российские военные прошедшей ночью ударили по инфраструктуре и судам с военными грузами в портах Николаева, Одессы и Измаила. Об этом сообщило Минобороны .

Для атаки использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

В Николаеве в момент разгрузки поразили сухогруз с имуществом для обеспечения ВСУ. В Одессе и Измаиле — объекты портовой инфраструктуры, применявшиеся для разгрузки и хранения грузов военного назначения, включая ГСМ.

Накануне ВС России также провели серию массированных атак по стратегически важным портам и транспортным узлам Украины. В Одессе уничтожили крупный распределительный центр, в порту «Южный» сожгли топливные резервуары.