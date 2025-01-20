Российские военные поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ

Российские военные нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, а также по местам сборки и хранения беспилотников и скоплениям живой силы и техники ВСУ в 152 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В зоне специальной военной операции российские системы противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу Hammer, произведенную во Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, выпущенных США, а также 86 беспилотников самолетного типа.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152-х районах», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее российские военные ударили по железнодорожной станции в Сумской области, где ранее заметили артиллеристов ВСУ и тяжелую технику. Также российские военные поразили место дислокации иностранных наемников в Одесской области и ударили по территории вблизи аэродрома в Киевской области. Там находятся склады противника, а само место «закрытое и охраняемое».