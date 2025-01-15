Подпольщик Лебедев: по району аэродрома в Киевской области нанесли удар

Российские войска нанесли удар возле аэродрома в Киевской области. Об этом заявил РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В городе Белая Церковь (Киевская область) прилет в направлении аэродрома. Склады хорошие, место закрытое и охраняемое», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что после атаки в район объекта едут машины скорой помощи. На некоторых улицах приостановили движение транспорта.

Ранее в среду Лебедев заявил об ударе по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове. Там остались нетронутыми полный машин гараж и склад.

Вечером во вторник украинские военные засекли на территории Киевской области беспилотные летательные аппараты. Позже в Киевской областной военной администрации сообщили о работе систем противовоздушной обороны.