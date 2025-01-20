Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по железнодорожной станции в Сумской области

Российские войска нанесли удар по железнодорожной станции в Сумской области Украины, где ранее заметили артиллеристов ВСУ и тяжелую технику. Об этом рассказал в беседе с РИА «Новости» координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В 00:45 прилетело в направлении железнодорожной станции Басы. Рядом по улице Пограничная были замечены артиллеристы с грузовиками и тяжелая техника», — сказал он.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников ВСУ в пригороде Измаила Одесской области. По предварительной информации, речь идет о латиноамериканцах.

До этого Лебедев заявил, что ВС России ударили по территории вблизи аэродрома в Киевской области. По его данным, там находятся склады противника, а само место «закрытое и охраняемое». После взрыва туда направились машины скорой помощи.