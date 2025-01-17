Лебедев: ВС РФ ударили по базе наемников-латиноамериканцев в пригороде Измаила

Российские военные ударили по месту дислокации иностранных наемников, вероятно, латиноамериканцев, в пригороде Измаила Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы слышали в Измаиле.

«Сопротивление считает, что взрывы были в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные. Судя по говору — латиноамериканцы», — рассказал подпольщик.

В своем Telegram-канале Лебедев сообщил, что в Одесской области на границе с Румынией зафиксировали прилеты «Гераней» также в направлении паромной переправы в городе Килия.

По данным сопротивления, «прилетело по переправлявшейся военной технике и по румынским военным». Со стороны Румынии вылетели два вертолета и вышли спасательные катера, также работали системы противовоздушной обороны.

Подпольщик добавил, что, по предварительной информации, наемники понесли большие потери, а местные жители заявили, что до 30 боевиков погибли.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные ударили по расположению ВСУ на пожарном полигоне в Харькове.