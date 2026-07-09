Российские военные поразили «Геранями» используемый ВСУ локомотив в Кировоградской области
Российские военные поразили используемый ВСУ локомотив в Кировоградской области
Вооруженные силы России поразили с помощью ударными беспилотниками «Герань» локомотив близ села Славное Кировоградской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Ведомство опубликовало кадры, снятые с БПЛА. После удара локомотив загорелся.
Ранее экипаж танка под командованием наводчика-оператора ефрейтора Дмитрия Самматова с первого выстрела попал по позициям украинских боевиков. Это позволило штурмовикам захватить опорный пункт ВСУ.
Ночью 8 июля Вооруженные силы России нанесли ответный групповой удар и поразили предприятие «Самсунг-Украина», где производились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».