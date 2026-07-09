Российские танкисты с одного выстрела накрыли позицию ВСУ

Экипаж танка под командованием наводчика-оператора ефрейтора Дмитрия Самматова с первого выстрела попал по позициям украинских боевиков. Это позволило штурмовикам захватить опорник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ .

Танкисты получили задачу скрытно выдвинуться на закрытую огневую позицию. Оператор-наводчик получил координаты, механик-водитель привел танк на выгодную позицию. Получив приказ на открытие огня, танк атаковал.

«Ефрейтор Дмитрий Самматов с первого выстрела добился накрытия позиций противника. Далее во взаимодействии с воздушной разведкой быстро наводил танковое орудие и вел постоянный огонь», — сообщили в ведомстве.

Огневые позиции ВСУ на опорном пункте были уничтожены точной стрельбой, штурмовая группа без потерь захватила опорник.

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