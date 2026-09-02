Российские военные поразили дронами логистический центр «Равен Украина»

Логистический центр «Равен Украина» поразили российские военные. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Равен Украина» находится в районе населенного пункта Бровары, в Киевской области. Центр поразили, применив БПЛА «Герань-4 сикер».

Ранее стало известно, что 1 сентября БПЛА поразили логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп». В помещениях хранили комплектующие для БПЛА, а также другие товары, ввезенные из-за границы. В ночь на 2 сентября военные ударили по предприятию опытного производства безэкипажных катеров, шести резервуарвам с ГСМ и военным складам.

Накануне российская армия нанесла удары по двум сухогрузам и логистическому центру. Одно из судов находилось в порту Южный, второе в акватории Черного моря.