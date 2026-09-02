ВС России поразили склады и объекты ТЭК в Киевской и Одесской областях

Российские военные нанесли групповые удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины в Одесской и Киевской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Вечером 1 сентября ударные беспилотники поразили логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент групп» в Киевской области. В зданиях хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, а также другие товары двойного назначения, ввезенные из-за границы.

Ночью 2 сентября ВС России нанесли удары по четырем объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области, обслуживающей порты.

В порту Одесса поразили предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с ГСМ и военные склады.

Накануне российская армия нанесла удары по двум сухогрузам и логистическому центру. Одно из судов находилось в порту Южный, второе в акватории Черного моря.