ВС России поразили за день два сухогруза и логистический центр под Одессой

Российские военные в течение дня поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ и логистический центр в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По целям отработали ударные беспилотники.

В пораженном логистическом центре в селе Усатово Одесской области хранили и распределяли грузы военного назначения.

Один из сухогрузов с военным имуществом, по которым нанесли удары, находился в порту «Южный», второй перевозил по акватории Черного моря вооружения и боеприпасы.

Ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам, используемым в интересах ВСУ. Среди них предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, склады военных грузов и ГСМ.