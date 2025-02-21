Рогов: ВС России выбили ВСУ из Новоочеретоватого в ДНР и подняли там флаг

Российские войска выбили противника из села Новоочеретоватое на Времевском направлении Запорожской линии фронта и подняли там российский флаг. Об этом рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА «Новости» .

«Пришли новости с фронта. Наши ребята стремительно выбили врага из Новоочеретоватого, сейчас там заканчивается зачистка. В самом селе уже подняты флаг России и Знамя Победы», — заявил он.

Вчера Рогов сообщил, что ВС России заняли центр Новоочеретоватого. Также они освободили ближайшие окрестности. За несколько дней до этого стало известно, как российские военные вошли в село и начались ожесточенные бои за регион.

На прошлой неделе Минобороны сообщили, что российские силы взяли под контроль населенный пункт Березовка в ДНР. В ведомстве подчеркнули, что это случилось благодаря слаженной работе подразделения группировки войск «Центр».