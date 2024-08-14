В Курской области российские бойцы пленили группу военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ близ села Малая Локня. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

В распоряжении агентства оказалось видео взятия в плен украинских десантников, снятое с коптера. На кадрах видно, как российские военные вели двух бойцов ВСУ с лесопосадке. Там находились еще два пленных десантника из того же подразделения.

Российский военный напоил водой двух пленников. После этого бойцы ВС России досмотрели и допросили украинских военнопленных.

Ранее агентство показало видео взятия в плен пяти штурмовиков 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под населенным пунктом Мартыновка.

До этого морские пехотинцы Черноморского флота пленили троих украинских боевиков под Курском.

Позже генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что пятеро бойцов из подразделения «Ахмат-Чечня» сдались в плен ВСУ во время боев под Курском, но они не имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат». Он также добавил, что для чеченца позорно попасть в плен.