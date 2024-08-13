Под Курском пять военных из подразделения «Ахмат-Чечня» попали в плен ВСУ

Алаудинов: в Курской области пять бойцов из «Ахмат-Чечня» сдались в плен ВСУ

В плен ВСУ во время боев под Курском сдались пять военнослужащих из подразделения «Ахмат-Чечня». Об этом сообщил генерал-майор Апты Алаудинов в Telegram-канале .

Он пояснил, что в Чечне существует множество военных подразделений, и его бойцы из спецназа «Ахмат» не были захвачены противником.

Алаудинов отметил, что для чеченца нет ничего более позорного, чем попасть в плен. Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что знает имена и фамилии сдавшихся ВСУ бойцов.

«Чеченец, оказавшийся в плену, уже не считается кадыровцем», — заявил Алаудинов.

Он добавил, что в плен попали три стрелка и два связиста. Сказки про массовую сдачу командир спецназа рекомендовал «рассказывать своим бабушкам на хуторе».

Он также добавил, что 13 августа бойцы «Ахмата» совместно с военнослужащими второй бригады спецназа и 810-го полка смогли уничтожить значительное количество украинской техники.

Ранее Алаудинов опроверг сообщения о том, что в плен массово попадают бойцы спецназа «Ахмат». Как сообщил RT, он также рассказал об остановке бесконтрольного передвижения ВСУ на Курском направлении.