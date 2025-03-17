Российские военные освободили Степовое в Запорожской области

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — уточнили в оборонном ведомстве.
В ходе боевых действий российские военные нанесли удары по живой силе и технике подразделений ВСУ, дислоцированных в районах Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области. Противник потерял до 65 солдат, а также пять транспортных средств и станцию радиоэлектронной борьбы.