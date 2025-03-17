Вооруженные силы России освободили населенный пункт Степовое в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Днепр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Степовое Запорожской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В ходе боевых действий российские военные нанесли удары по живой силе и технике подразделений ВСУ, дислоцированных в районах Тягинки в Херсонской области и Павловки в Запорожской области. Противник потерял до 65 солдат, а также пять транспортных средств и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские военные освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области. ВСУ потеряли более двух тысяч бойцов в Курской области за неделю, в плен сдались 30 человек. Из Суджанского района спасатели эвакуировали 301 мирного жителя.