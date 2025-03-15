Более 300 человек эвакуировали из Суджанского района

Спасатели вывезли 301 человека из населенных пунктов Суджанского района Курской области, которые ранее были оккупированы боевиками ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Людей оперативно доставляют в пункты временного размещения, нуждающихся в медицинской помощи — в лечебные учреждения», — отметили в ведомстве.

По данным МЧС, в автобусах эвакуированным предоставляют воду и продукты питания. Также им помогают связаться с родственниками. После эвакуации с курянами работают психологи.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн сообщил, что с 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезли 209 человек, в том числе девять детей. Он уточнил, что 128 курян разместили в пунктах временного размещения, остальных забрали родственники.

После того как российские военные освободили Суджу, началась эвакуация мирных жителей. Из города вывезли порядка 200 человек.