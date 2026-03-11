Российские военные освободили село Червоная Заря в Сумской области

Село Червоная Заря в Сумской области перешло под контроль российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Червоная Заря Сумской области», — заявили в ведомстве.

До этого, 9 марта, в Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск благодаря активным действиям взяли под контроль населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Также бойцы поразили формирования ВСУ в районах Дружковки, Александровки, Краматорска и Константиновки.

В начале марта подразделения группировки «Север» освободили Круглое в Харьковской области, Резниковку и Дробышево в ДНР. Также войска ВС России нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим ВПК Украины, складам боеприпасов и местам дислокации противника в 146 районах.