Российские военные освободили населенный пункт Голубовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Голубовка», — указали в министерстве.

Также российские бойцы нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Дружковки, Александровки, Краматорска и Константиновки.

За минувшие сутки потери противника на этом участке фронта составили более 200 человек, а также бронетранспортеры М113 и Stryker американского производства, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены три хранилища снарядов и семь складов горючего.

На прошлой неделе группировка войск «Запад» освободила поселок Сосновое в ДНР, а немного раньше под контроль ВС России перешли населенные пункты Дробышево и Яровая.