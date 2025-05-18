Российские военные освободили село Богатырь в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что контроль над населенным пунктом откроет для российских войск новые просторы для продвижения в сторону Часова Яра, который имеет большое стратегическое значение.
Он также напомнил, что российская армия выбивает ВСУ с позиций одновременно и на Донецком, и на Южнодонецком направлениях
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