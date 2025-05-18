Российские военные освободили село Богатырь в ДНР

Российская армия установила контроль над населенным пунктом Богатырь в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По его данным, село освободила группировка войск «Восток».

Ранее под контроль ВС России перешел поселок Александрополь в ДНР. Его заняла группа войск «Центр».

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что контроль над населенным пунктом откроет для российских войск новые просторы для продвижения в сторону Часова Яра, который имеет большое стратегическое значение.

Он также напомнил, что российская армия выбивает ВСУ с позиций одновременно и на Донецком, и на Южнодонецком направлениях