Минобороны: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 22 тысяч человек

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 22,3 тысячи боевиков. Также украинская армия лишилась 1540 танков, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 22 300 военнослужащих, 150 танков. <…> Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — указали в министерстве.

По информации Минобороны, за сутки в плен сдались семь солдат ВСУ. Российские военные отразили пять контратак противника у Любимовки, Толстого Луга, Новоивановки.

Накануне стало известно, что российские войска отбили у противника 19 населенных пунктов в Курской области. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов заявил, что Курское направление активно движется вперед.