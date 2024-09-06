ТАСС: войска России за неделю выровняли линию фронта и расширили плацдарм в ДНР

За последние семь дней российской армии удалось выровнять линию фронта в ДНР и расширить территорию для наступления около главных хабов ВСУ на Донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

«За неделю в регионе наши силы освободили несколько населенных пунктов. Некоторые из них имели принципиальную стратегическую важность, что позволило выровнять линию фронта и расширить плацдарм», — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что российские бойцы широким фронтом начнут наступление на ключевые точки противника. Представитель силовых структур пояснил, что войска планируют атаковать Угледар, Красноармейск (украинское название — Покровск) и Димитров (украинское название — Мирноград).

Ранее в Сумской области в 15 районах российские войска ударили по украинским резервам. ВСУ потеряли не меньше 300 боевиков и более 10 бронемашин.