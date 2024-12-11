Российские военные освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Минобороны: российские войска освободили Дарьино и Плехово в Курской области

Российские военные освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщило Минобороны .

«Подразделения группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освободили населенные пункты Дарьино и Плехово», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что с начала вторжения ВСУ в Курскую область в плену у российских бойцов оказались примерно 500 украинских военных.

До этого появилась информация, что ВС России освободили от противника село Новоивановка в Курской области. В результате боев ВСУ потеряли более 1200 военных.

По данным Минобороны, всего с начала боев под Курском украинская армия лишилась 38 485 солдат. Также украинские силы потеряли 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 308 артиллерийских орудий и множества другой техники.