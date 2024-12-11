ТАСС: в Курской области взяли в плен уже около 500 украинских военных

С начала вторжения ВСУ в Курскую область в плен к российским бойцам пополи примерно 500 украинских военных. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил ТАСС .

«Всего в плен за все время — с 6 августа — взяты около 500 боевиков ВСУ», — заявил собеседник журналистов.

Ранее украинский военный Руслан Сычевский рассказал, что специально сдался в плен ВС России. Он хотел увидеть своих родных, проживающих под Курском — отца, сестру и двух братьев. Сам украинец жил с матерью в Харькове, но в конце августа его мобилизовали, определили в танковую бригаду и отправили в Курскую область.

Когда военный узнал, где находится, то сразу сложил оружие, отправился на позиции морпехов 810-й бригады и сдался в плен. По его словам, российские бойцы не увидели в нем противника, в блиндаже была братская атмосфера.