Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер» .

Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Север». В результате ожесточенных боев противник потерял более 1200 человек.

За три дня ВС России уничтожили два важных узла обороны украинских боевиков — Новоивановку и Плехово.

Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перебрасывают все силы из этого региона в Курскую область. Украинские военные готовятся к тому, что ВС России освободят Херсон, подчеркнул губернатор.

На Украине ранее сообщили о пересечении границы Сумской области российскими бойцами. Армия расположилась к югу от Суджи.