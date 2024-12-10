Группировка войск «Север» освободила село в Курской области

Вооруженные силы России освободили от украинских боевиков село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Населенный пункт перешел под контроль группировки войск «Север». В результате ожесточенных боев противник потерял более 1200 человек.
За три дня ВС России уничтожили два важных узла обороны украинских боевиков — Новоивановку и Плехово.
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ перебрасывают все силы из этого региона в Курскую область. Украинские военные готовятся к тому, что ВС России освободят Херсон, подчеркнул губернатор.
На Украине ранее сообщили о пересечении границы Сумской области российскими бойцами. Армия расположилась к югу от Суджи.
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