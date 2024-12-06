Минобороны: ВСУ потеряли более 38 тысяч военных в Курской области за 4 месяца

Украинская армия лишилась свыше 38 485 военных за четыре месяца боев в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38 485 военнослужащих, 169 боевых машин пехоты, 232 танка, 1230 боевых бронированных машин, 123 бронетранспортера, 308 артиллерийских орудий, 1092 автомобиля и 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились 72 станции РЭБ, семи транспортно-заряжающих машин, установки разминирования УР-77, шести бронированных ремонтно-эвакуационных машин и 27 единиц инженерной и другой техники.

Украинский боевик Станислав Бунятов сообщил о тяжелом положении своей армии в Курской области. По его словам, российские военные прибегли к тактике лобового истощения и применили весь боевой опыт, чтобы освободить регион.

По разным оценкам, ВСУ потеряли от 40% до 60% захваченных территорий и контролируют всего около 500 квадратных километров.