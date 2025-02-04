Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили в ДНР пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Под удар ВС России попали вражеская пехота и техника. Бойцы использовали для атаки расчеты самоходных гаубиц «Мста-С».

Военные разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии выявили несколько позиций украинских боевиков с помощью дронов и передали полученные сведения артиллерии. Полученные с БПЛА кадры объективного контроля позволили убедиться в уничтожении целей.

Из-за катастрофической нехватки солдат и на фоне проблем со снабжением украинские войска теряют позиции под Красноармейском, сообщило Associated Press. Там находятся автомагистрали, ведущие к ключевым городам на востоке ДНР, и важнейшая железнодорожная станция. По словам одного из офицеров ВСУ, новобранцы не справляются с боевыми задачами.