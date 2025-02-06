Российские силы ПВО уничтожили украинский БПЛА «Shark» в ДНР

Силы ПВО группировки войск «Центр» ликвидировали украинский разведывательный дрон «Shark» над ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, уничтожение этого БПЛА обеспечило прикрытие наступательных подразделений на Красноармейском направлении.

Также в министерстве отметили, что из-за высокой активности применения ВСУ дронов-разведчиков зенитчикам приходится постоянно менять огневые позиции, чтобы не задерживаться на одном месте и не дать противнику обнаружить свои боевые машины.

«Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем», — рассказал командир зенитно-ракетной батареи Олег Колотовкин.

Ранее в Курской области российские военные уничтожили колонну украинского спецназа при попытке контрнаступления. В колонне находилась в том числе и иностранная бронетехника.