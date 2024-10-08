Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Зоряное Первое и Золотую Ниву в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в Донецкой Народной Республики перешли под контроль российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Зоряное Первое находится в Марьинском районе к востоку от поселка городского типа Кураховка и северо-востоку от Курахова. Его освободила «Южная» группировка войск.

Золотая Нива расположена в Волновахском районе к западу от Угледара. Заслуга в освобождении принадлежит группировке «Восток».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные установили оперативный контроль над всеми автодорогами, ведущими к Курахову. По его словам, освободив Угледар, Вооруженные силы получили возможность видеть местность на десятки километров.

Министр обороны Андрей Белоусов уже представил президенту Владимиру Путину доклад об освобождении Угледара.

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