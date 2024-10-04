ВС России установили контроль над всеми дорогами к Курахову

Фото: РИА «Новости»

ВС России получили оперативный контроль над всеми трассами, ведущими к городу Курахово, расположенному в Покровском районе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Статья дополняется...

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте