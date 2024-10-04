ВС России установили контроль над всеми дорогами к Курахову
ВС России получили оперативный контроль над всеми трассами, ведущими к городу Курахово, расположенному в Покровском районе. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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ВС России установили контроль над всеми дорогами к Курахову
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