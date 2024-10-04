Белоусов доложил Путину об освобождении Угледара

Президент Владимир Путин получил от министра обороны Андрея Белоусова доклад об освобождении Угледара. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он прокомментировал вопрос журналиста о том, как и от кого глава государства узнал об установлении контроля над городом. Песков подчеркнул, что высшее военное руководство представило Путину доклады о ситуации на Южнодонецком направлении.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об установлении оперативного контроля над дорогами к Курахову. По его словам, ВС России после освобождения Угледара получили доступ к хорошему обзору на местность и будут продвигаться дальше.