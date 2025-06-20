Российские военные нанесли удар по цехам ВСУ в районе Запорожья

ВС России поразили «Геранями» цеха по производству дронов ВСУ под Запорожьем

Российские военные нанесли огневое поражение цехам ВСУ по производству беспилотных летательных аппаратов с применением ударных дронов «Герань-2» в районе Запорожья. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС России также нанесли удары по пункту временной дислокации и опорному пункту подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинских боевиков в районе населенного пункта Софиевка.

Массированный удар российскими беспилотниками также зафиксировали в Одессе в ночь на 10 июня. После этого на территории приморского города произошли пожары.

Несколько дней назад в Киеве зафиксировали повреждения объектов критической инфраструктуры после мощного удара. Минобороны России ситуацию не комментировало.

Неделею назад российская армия освободила Яблоновку в Сумской области.