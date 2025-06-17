В Киеве зафиксировали повреждения объектов критической инфраструктуры

«Среди них — объекты критической инфраструктуры. На местах все экстренные службы, просьба соблюдать ограничительные меры. Контролирую ход спасательных работ лично», — написал министр.
Украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в аэропорту Жуляны с пожарами. На территории воздушной гавани развернут позиционный район американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По предварительным данным, по ней нанесли удар беспилотные летательные аппараты «Герань». Минобороны России информацию пока не комментировало.
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