В Киеве зафиксировали повреждения объектов критической инфраструктуры

Evgen Kotenko
Фото: Evgen Kotenko/www.globallookpress.com

Сразу несколько объектов критической инфраструктуры в Киеве получили повреждения в результате взрывов. Об этом в  Telegram-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в общей сложности пострадали 27 локаций в  разных районах столицы страны. На местах сейчас работают экстренные службы.

«Среди них — объекты критической инфраструктуры. На местах все экстренные службы, просьба соблюдать ограничительные меры. Контролирую ход спасательных работ лично», — написал министр.

Украинские СМИ сообщали о сильных взрывах в аэропорту Жуляны с пожарами. На территории воздушной гавани развернут позиционный район американских зенитных ракетных комплексов Patriot. По предварительным данным, по ней нанесли удар беспилотные летательные аппараты «Герань». Минобороны России информацию пока не комментировало.

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