Боец Машин: штурмовики залетели и нахрапом и взяли Новотроицкое

Российские военные «нахрапом» освободили от ВСУ населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом в видеоролике Минобороны РФ рассказал командир роты 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Максим Машин, сообщило РИА «Новости» .

«Залетели, нахрапом взяли. Группы заводили… не было такого момента, что какое-то утыкание было», — заявил Машин.

В оборонном ведомстве РФ подчеркнули, что штурмовые группы бригады потеснили противника на Красноармейском направлении. Бойцы ВС РФ взламывали оборону ВСУ, вскрывали позиции и уничтожали украинские формирования.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что подразделения группировки войск «Центр» в результате успешного наступления не только освободили Новотроицкое, но и «нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и штурмовой бригады национальной полиции Украины».

Российские военные отразили 11 контратак украинских боевиков.

Армия России освободила Новотроицкое 29 декабря.