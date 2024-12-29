ВС России освободили Новотроицкое в ДНР

Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Новотроицкое в ДНР

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате успешных наступательных действий военнослужащие группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Новотроицкое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что бойцы «Центра» в течение суток отбили 11 контратак противника, ВСУ лишились более 480 человек живой силы.

Ранее стало известно, что российские военные увеличили зону контроля в районе поселка Великая Новоселка на Времевском направлении. В этом населенном пункте у ВСУ оборудованы логистический хаб и крупный командный пункт.

Для противника остался единственный путь для переброски подкреплений в поселок — через поля на северо-западе. Несколько дней назад подразделения БПЛА уничтожили иностранных наемников, попытавшихся покинуть Великую Новоселку.