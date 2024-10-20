Российские военные два месяца выходили из окружения ВСУ в Курской области

Военный Андреев: бойцы ВС РФ два месяца выходили из окружения в Курской области

Российские военнослужащие после атаки ВСУ на Курскую область оказались в окружении и два месяца провели в тылу украинской армии. Военнослужащий Максим Андреев рассказал РИА «Новости» , как им удалось выжить и выбраться к своим.

«Мы услышали звуки вражеской техники. Мы поняли, что она подходит к границе.<…> Готовились, что сейчас начнут атаку вражеские солдаты», — рассказал Андреев.

На следующий день старшина сообщил им, что нужно выбираться из окружения. Военнослужащие разбились на мелкие группы и стали выбираться в сторону позиций ВС России. Местные жители помогали российским бойцам, кормили их и сообщали о дислокации ВСУ. Попавших в окружение бойцов смогли вывести после стремительного продвижения группировки «Север».

Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов рассказал, что два бойца ВС РФ почти два месяца находились в окружении ВСУ и сумели выйти к российским позициям. Речь идет о командире взвода 37-й мотострелковой бригады Курбане Абдурахманове и 19-летнем солдате Алексее Сибирякове.