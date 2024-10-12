Алаудинов рассказал о подвиге находившихся в тылу ВСУ бойцов

Алаудинов: два российских бойца почти два месяца провели в окружении ВСУ

Два бойца ВС РФ почти два месяца находились в окружении Вооруженных сил Украины и сумели выйти к российским позициям. О подвиге солдат рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Он опубликовал видео с командиром взвода 37-й мотострелковой бригады Курбаном Абдурахмановым и 19-летним солдатом Алексеем Сибиряковым.

Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что в первых числах августа Абдурахманов получил ранение в ногу на опорном пункте на границе Курской области. Сибиряков решил остаться с командиром, чтобы помочь ему.

«Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться», — сказал он.

В итоге военнослужащие смогли выйти из окружения ВСУ, с собой они вынесли табельное оружие.

Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные освободили 19 населенных пунктов в Курской области. Особенно отличились в боях морпехи 155-й бригады.