Алаудинов рассказал о подвиге находившихся в тылу ВСУ бойцов
Алаудинов: два российских бойца почти два месяца провели в окружении ВСУ
Два бойца ВС РФ почти два месяца находились в окружении Вооруженных сил Украины и сумели выйти к российским позициям. О подвиге солдат рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.
Он опубликовал видео с командиром взвода 37-й мотострелковой бригады Курбаном Абдурахмановым и 19-летним солдатом Алексеем Сибиряковым.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал, что в первых числах августа Абдурахманов получил ранение в ногу на опорном пункте на границе Курской области. Сибиряков решил остаться с командиром, чтобы помочь ему.
«Два месяца они прожили в тылу врага, перемещались все время, вынуждены были прятаться», — сказал он.
В итоге военнослужащие смогли выйти из окружения ВСУ, с собой они вынесли табельное оружие.
Ранее Алаудинов сообщил, что российские военные освободили 19 населенных пунктов в Курской области. Особенно отличились в боях морпехи 155-й бригады.