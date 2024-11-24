Российские военнослужащие из зоны СВО обратились к женщинам
Бойцы группировки «Запад» поздравили матерей России с позиций в зоне СВО
Военнослужащие группировки войск «Запад» с передовой поздравили россиянок с Днем матери и пообещали вернуться домой с победой. Об этом сообщило РИА «Новости».
Танкисты, разведчики, артиллеристы, штурмовики и мотострелки записали обращение. По их словам, для участников спецоперации День матери — особенный. Военные часто думают о своих родственницах и скучают по ним.
«Вы наша поддержка, вы наш надежный тыл, наша главная опора. <…> Крепкого здоровья и чтобы все ваши сыновья вернулись поскорее домой, а мы для этого приложим все усилия. Победа будет за нами», — сказали бойцы.
Россияне в тылу поздравили матерей, участвуя во флешмобе. Они опубликовали в интернете свои работы с хэштегом #РисунокМаме, а организаторы акции показали их на медиафасадах в разных городах, от Москвы до Владивостока.