Российские военнослужащие из зоны СВО обратились к женщинам

Военнослужащие группировки войск «Запад» с передовой поздравили россиянок с Днем матери и пообещали вернуться домой с победой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Танкисты, разведчики, артиллеристы, штурмовики и мотострелки записали обращение. По их словам, для участников спецоперации День матери — особенный. Военные часто думают о своих родственницах и скучают по ним.

«Вы наша поддержка, вы наш надежный тыл, наша главная опора. <…> Крепкого здоровья и чтобы все ваши сыновья вернулись поскорее домой, а мы для этого приложим все усилия. Победа будет за нами», — сказали бойцы.

Россияне в тылу поздравили матерей, участвуя во флешмобе. Они опубликовали в интернете свои работы с хэштегом #РисунокМаме, а организаторы акции показали их на медиафасадах в разных городах, от Москвы до Владивостока.