Трогательный флешмоб запустили в российских городах ко Дню матери

В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. У каждого появилась возможность в этот день признаться в любви своим близким. Для этого в городах от Москвы до Владивостока запустили флешмоб.

Поучаствовать в нем может любой желающий. Для этого необходимо сделать рисунок и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #РисунокМаме. Можно также отправить изображение через бота в Telegram или сайт рисунок-маме.рф.

«От всего сердца хочу сказать всем мамам — спасибо! Вы — опора и вдохновение для своих детей. <…> Вы умеете находить баланс между работой и семьей. Ваша забота и любовь создают атмосферу тепла и уюта», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

В акции также приняло участие агентство UGC-центр. Всего на медиафасадах появились сотни рисунков. От отправки до появления их на экранах проходило порой всего несколько минут.

В воскресенье, 24 ноября, — непосредственно в День матери — пройдет второй этап. Рисунки можно отправлять и через сайт рисунок-маме.рф, специальный Telegram-бот или просто выложить на своей страничке в соцсети с хештегом #РисунокМаме.