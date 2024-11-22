Трогательный флешмоб запустили в российских городах ко Дню матери

В России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. У каждого появилась возможность в этот день признаться в любви своим близким. Для этого в городах от Москвы до Владивостока запустили флешмоб.
Поучаствовать в нем может любой желающий. Для этого необходимо сделать рисунок и опубликовать его в соцсетях с хэштегом #РисунокМаме. Можно также отправить изображение через бота в Telegram или сайт рисунок-маме.рф.
«От всего сердца хочу сказать всем мамам — спасибо! Вы — опора и вдохновение для своих детей. <…>Вы умеете находить баланс между работой и семьей. Ваша забота и любовь создают атмосферу тепла и уюта», — заявил гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В акции также приняло участие агентство UGC-центр. Всего на медиафасадах появились сотни рисунков. От отправки до появления их на экранах проходило порой всего несколько минут.
В воскресенье, 24 ноября, — непосредственно в День матери — пройдет второй этап. Рисунки можно отправлять и через сайт рисунок-маме.рф, специальный Telegram-бот или просто выложить на своей страничке в соцсети с хештегом #РисунокМаме.
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