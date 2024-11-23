Сегодня 19:10 Главное слово в каждой судьбе. Как отметить День матери 0 0 0 Фото: Freepik Интересное

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В конце холодной осени в России и многих других странах празднуют теплое и радостное событие — День матери. Он приходится на последнее воскресенье ноября, в 2024 году — на 24-е число. В этот день семьи собираются за столом и говорят приятные слова самому дорогому человеку. История праздника и его традиции — в материале 360.ru.

День матери: как появился и что это за праздник Культ матери зародился давным-давно: древние греки по весне проводили тайные мистические обряды в честь Реи — прародительницы богов. С марта 1600 года в Англии четвертое воскресенье Великого поста стало «материнским», и на протяжении XVII–XIX веков в этот день поздравляли всех мам в стране.

Фото: Супруга Кроноса Рея, беременная Зевсом, не желая лишиться последнего ребенка, родила его в глубокой пещере на Крите и скрыла там, а Кроносу дала проглотить камень / Википедия

В 1872 году Джулия Уорд Хоув попыталась привить традицию отмечать День матери в США. Ее идея не нашла поддержки, однако предложение другой американки — Анны Джарвис — в 1907-м получило большой отклик. Девушка родилась в семье, где росли 11 детей, поэтому она хотела донести до всех, что мама — не просто слово, а самый близкий и родной человек. Через три года штат Вирджиния первым признал День матери официальным праздником. Спустя еще четыре года по решению 28-го президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона его стали отмечать по всей стране.

Интересно В России впервые попытались внедрить День матери еще в 1915 году. Тогда в качестве даты выбрали 1 декабря, но идея так и не прижилась. Позже, во времена СССР, с повторной инициативой выступила учительница Эльмира Гусейнова. Чтобы подать пример другим, она провела праздничное мероприятие в одной из бакинских школ. Но это не помогло. В России впервые попытались внедрить День матери еще в 1915 году. Тогда в качестве даты выбрали 1 декабря, но идея так и не прижилась. Позже, во времена СССР, с повторной инициативой выступила учительница Эльмира Гусейнова. Чтобы подать пример другим, она провела праздничное мероприятие в одной из бакинских школ. Но это не помогло.

В 1990-е годы к предложению отмечать День матери снова вернулись — на этот раз благодаря Алевтине Апариной, депутату Госдумы, члену Комитета по делам женщин, семьи и молодежи. Наконец, в 1998-м президент Борис Ельцин подписал указ об учреждении праздника, цель которого — напомнить о важной роли матери в жизни каждого человека.

Как отмечают День матери в России Традиции в День матери в России Хотя День матери для россиян достаточно молодой праздник, он уже приобрел свои традиции и получил символ — им стала незабудка. Кстати, изображения плюшевых мишек с незабудкой в лапках — тоже атрибут праздника. С этим днем связана и Всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!».

Фото: Википедия

По всей стране проводят концерты, конкурсы, акции, выставки. Особенно любят День матери в школах и детских садах. Дети с удовольствием читают стихи о мамах, рисуют их портреты и создают подарки своими руками. Часто устраивают выставки с фотографиями сотрудниц и их малышей.

Если говорить о других странах, то в Великобритании и Ирландии, к примеру, в День матери обычно пекут торт «Симнель» — кекс с кусочками сухофруктов и цукатов, специями, миндальной пастой и марципаном.

Фото: Википедия

В США и Австралии в течение всего праздника носят на одежде гвоздику. Причем цвет имеет значение: цветная гвоздика символизирует, что мама человека жива, а белые прикрепляют к одежде в память об ушедших матерях.

Роль матери в жизни ребенка Мама — ключевая фигура в жизни ребенка. Прежде всего это человек, который всегда поймет и поддержит, напомнила в разговоре с «360» психолог Наталья Наумова. В зависимости от отношений с матерью человек учится выстраивать общение с другими людьми.

Как мама решает конфликтные ситуации, как она умеет любить и принимать — все это закладывает потребности ребенка и способ их реализации. Наталья Наумова

Именно мама принимает ребенка таким, какой он есть, добавила психолог. Это закладывает психологический фундамент, опираясь на который, человек растет сильным, умеющим постоять за себя и добивающимся своих целей.

Аналогичные праздники в других странах В 20 странах День матери отмечают во второе воскресенье мая. Среди них — США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония и другие.

Некоторые государства выбрали для этого праздника собственные даты: — 3 марта — Грузия; — первое воскресенье марта — Великобритания; — 21 марта — Египет; — 7 апреля — Армения; — первое воскресенье мая — Венгрия, Испания, Португалия и Литва; — 9 мая — Греция; — 10 мая — Филиппины; — третье воскресенье мая — Киргизия; — 26 мая — Польша; — последнее воскресенье мая — Швеция и Франция; — третье воскресенье сентября — Казахстан; — 14 октября — Белоруссия.

Фото: Xavier Mouton Photographie / Unsplash

Как поздравить маму в День матери При выборе подарка стоит учитывать интересы и предпочтения мамы. Конечно, самый главный подарок — внимание со стороны ребенка, подчеркнула в беседе с 360.ru руководитель Центра поддержки материнства «Мамина помощь» Ольга Кравченко. «Самое прекрасное для матери — если бы все ее дети собрались в этот день за одним столом и, к примеру, испекли для нее пирог, который обычно она сама готовит для них», — сказала она.

Фото: Freepik

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец согласилась, что лучше внимания для мамы нет ничего. Подарки — это прекрасно, но к ним обязательно нужно прикладывать сердце и душу. Собеседница 360.ru посоветовала каждому позвонить маме и поздравить. Если она живет близко, то обязательно навестить и подарить свое тепло. Если в планах — накрыть праздничный стол, то стоит помочь маме в готовке.

Мама и папа — самые важные люди в жизни. Мама — проводник в мир, человек, который дарит свои любовь. Как сказал писатель Максим Горький, все прекрасное в человеке — от лучей солнца и молока матери. Ирина Волынец

День матери — отличная возможность выразить искренние чувства и показать родительнице, как много она значит для вас. «360» составил список того, что можно подарить любимому человеку в этот праздник. Персонализированное украшение Это могут быть кулон, браслет, кольцо с гравировкой имени или значимой даты. Кроме того, можно выбрать украшение с камнями-талисманами по дате рождения мамы или ее детей.

Фото: Freepik

Спа-день или массаж Подарите маме возможность расслабиться и отдохнуть. Для этого отлично подойдет сертификат в спа-салон на массаж либо другие уходовые процедуры. Можно устроить маме мини-отпуск или выходные в уютном месте, где она сможет провести время в тишине и побыть вдали от суеты. Как вариант — поездка в загородный отель, винный тур или культурный уик-энд в соседнем городе.

Фото: Freepik

Мастер-классы или курсы Если у мамы есть хобби или что-то, чему она всегда хотела научиться, можно оплатить ей курсы либо мастер-класс. Это могут быть занятия по живописи, флористике, фотографированию, йога, танцы, уроки иностранных языков. Для мамы, которая увлекается кулинарией, отличным подарком станет набор качественных специй, оливковое масло премиум-класса или красиво оформленный набор для приготовления особого блюда.

Фото: Freepik

Фотоальбом с воспоминаниями Соберите семейные снимки и создайте красивый фотоальбом или фотокнигу. Это может быть хроника вашей семьи с момента рождения детей до настоящего времени. Напишите что-то душевное на полях — слова, которые давно хотели сказать любимому человеку.

Фото: Freepik

Растения или цветы в горшке Редкая мама не любит цветы. Можно купить для нее необычный цветок в горшке или набор для выращивания трав дома. Матерям, которые увлекаются садоводством, отлично подойдут набор саженцев, функциональный фартук с отделениями для инструментов, декоративные фигурки на участок.

Фото: Freepik

Кого еще можно поздравить в День матери С Днем матери обычно поздравляют мам, бабушек и беременных женщин. Им дарят цветы и подарки. Многие устраивают праздничные обеды или ужины, приглашают гостей либо отмечают в тесном семейном кругу. Отмечать или не отмечать — дело индивидуальное, но стоит помнить о главном: не забудьте проявить внимание к любимому человеку и сказать, насколько сильно вы им дорожите.