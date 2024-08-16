Российские вертолеты уничтожили пять катеров ВМС Украины в Черном море

Ми-8 и Ка-29 уничтожили пять безэкипажных катеров ВМС Украины в Черном море

Вертолеты Ми-8 и Ка-29 ВКС России ликвидировали пять безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вертолеты Ка-29 и Ми-8 ликвидировали пять безэкипажных катеров ВМС России в Черном море, они следовали в направлении Крыма», — отметили в ведомстве.

Утром 16 августа Минобороны заявляло, что средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о работе сил ПВО в городе минувшей ночью.

Также в ночь на пятницу экипажи Ми-28НМ из состава армейской авиации нанесли удар по дислокации украинских боевиков и бронированной военной техники в приграничных районах Курской области. Летчики применили управляемые ракеты «Вихрь-1» по заранее разведанным целям.