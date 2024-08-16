Над акваторией Севастополя сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Развожаев: в Севастополе над морем силы ПВО сбили беспилотник

Фото: РИА «Новости»

Дежурные средства ПВО работают в Севастополе. По предварительным данным, сбили один БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все службы привели в состояние боевой готовности», — написал он.

Губернатор обратился к населению с просьбой сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Сейчас лучше оставаться во временных укрытиях и не выходить на открытое пространство.

Развожаев также предупредил, что основную опасность представляют осколки беспилотников.

Ранее подразделения РЭБ и силы Черноморского флота отразили атаку украинской армии в акватории Черного моря. Российские военные ликвидировали над морем три дрона и три безэкипажных катера.

Севастополь подвергся массированной атаке ночью 2 августа. Средства ПВО сбили четыре воздушных цели. После этого суббоеприпасы от ракеты ATACMS разлетелись по проспекту Генерала Острякова.

Красные линии — все? Чем ответит Россия после атаки на Курскую область

Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника

«Одна жалоба — голос сумасшедшего». Что изменят новые правила о камерах на дорогах

«Нам сильно помогли». Мать и сын из Суджи воссоединились в Подмосковье

Обучающая смена для руководителей и сотрудников «Добро.Центров» открылась в Югре

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте