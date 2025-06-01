Российские системы ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских дрона

МО: над тремя регионами России уничтожили и перехватили 33 украинских дрона

Российские системы противовоздушной обороны с 08:20 до 19:00 по московскому времени уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Над территорией Курской области сбили 27 дронов, четыре беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, еще два — над Липецкой.

Украина атаковала аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях удалось отразить все атаки. В Мурманской и Иркутской областях загорелись несколько самолетов.

В Тульской, Липецкой областях и Бурятии усилили меры безопасности после атак беспилотников в других регионах России.

Ранее ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилым кварталам в Рыльском и Льговском районах Курской области. Несколько человек пострадали.