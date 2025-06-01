Меры безопасности усилили сразу в трех регионах России

В Тульской, Липецкой областях и Бурятии власти приняли решение об усилении мер безопасности после происшествий на железной дороге и атак беспилотников в других российских регионах. Об этом сообщили главы субъектов.

Глава Тульской области Миляев в своем Telegram-канале заявил о внеочередном заседании оперативного штаба. Он поручил проверить все мосты и путепроводы в регионе. Здесь же сказано об усилении мер безопасности на объектах критически важной инфраструктуры.

Такие действия губернатор связал с происшествиями в Брянской и Курской областях.

В Бурятии глава республики Алексей Цыденов также сообщил об усилении охраны на стратегических объектах после атаки дронов в Иркутской области. Чиновник предположил, что Украина своими действиями пыталась сорвать второй раунд переговоров в Стамбуле.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов перевел все оперативные службы подведомственного ему региона в режим повышенной готовности. Все массовые мероприятия в области отменили. Глава Липецкой области связал введение «желтого» уровня угрозы с «терактами в регионах России».

В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул на пассажирский поезд автомобильный мост. Семь человек погибли, более 70 пострадали.

Мост в ту же ночь обрушился и в Курской области. Власти возбудили уголовное дело. Генпрокуратура открыла горячую линию после чрезвычайных происшествий под Брянском и Курском.